Btso Akademi'de Yatırım Teşvikleri Anlatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BTSO Akademi Projesi kapsamında düzenlenen 'Türkiye'de Yatırım Teşvik Sistemi ve Uygulamaları Semineri' ilgi gördü.

Bursa iş dünyasının yürürlükte bulunan devlet teşvik ve destek programları hakkında tertiplenen seminerde bakanlık uzmanları tarafından yatırım teşvik sistemi mevzuatında yapılan son değişiklikler hakkında bilgi verildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, Türkiye ekonomisinin yükselişinde devlet tarafından iş dünyasına yönelik başlatılan reformist adımların büyük etkisi bulunduğunu söyledi. İş dünyasına sağlanan destekler ve uygulanan başarılı yatırım politikalarının sektörlere dinamik bir yapı kazandırdığına dikkat çeken Onur, "Hem üretim hem de istihdamımızın önemli ölçüde arttığı bu süreçte elde edilen büyüme rakamları da atılan adımların başarısını gözler önüne seriyor." dedi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2012 yılından itibaren uygulamaya konulan Yatırım Teşvik Programı'nın da yeni yatırımların önünü açarak, Türkiye'nin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağladığını kaydeden Onur, "2017 yılında toplam yatırım tutarı 84 milyar lira olan, 6 bin 266 yatırımcıya Bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi verildi. 2018 yılında da iş dünyamızın yatırım iştahı artarak devam ediyor. Bu yılın ilk 5 ayında desteklenen yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'in üzerinde artış göstererek 48 milyar liraya ulaştı" dedi.

Dış Ticaret Uzmanı Ali Can Kahya, yatırım teşvik sisteminin 2012 yılından beri uygulanmakta olduğunu söyledi. Cari açığın azaltılması, yüksek katma değerli yatırımların gerçekleştirilmesi, istihdamın artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi hedefleriyle uygulanan teşvik sisteminin yeni yapılanma ile artık Ekonomi Bakanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüleceği bilgisini veren Kahya, "Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturuldu. Yatırım teşvik ve yabancı sermaye teşvik mevzuatıyla ilgili faaliyetler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülecek" dedi.

Yatırım Teşvik Sisteminin dinamik bir yapısı olduğunu kaydeden Ali Can Kahya, sistemin yatırımcıların ihtiyaçlarına ve taleplerine göre sürekli güncellenebilen bir mevzuata sahip olduğunu söyledi. Mevzuatta her geçen gün yatırımcılara kolaylık sağlayacak değişiklikler yapıldığını belirten Kahya, "Son olarak yapılan düzenlemeyle teşvik belgesi iş ve işlemlerinin elektronik ortama geçişini sağladık. Yeni belge başvurularını elektronik sistem üzerinden alıyoruz. Yatırımcılarımız internet üzerinden, istenilen belgeleri Bakanlığımıza göndererek başvurusunu kolayca gerçekleştirebiliyor" diye konuştu. - BURSA