BTSO Akademi'de Gündem KOBİ-GEL destekleri
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BTSO Akademi'de Gündem KOBİ-GEL destekleri

BTSO Akademi'de Gündem KOBİ-GEL destekleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi'nde KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı ele alındı.

Bursa iş dünyasının eğitim ve gelişim platformu olan BTSO Akademi Projesi'nde KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı ele alındı. KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında dijitalleşmek isteyen imalatçı firmalara 1 milyon TL'ye kadar destek sağlayabiliyor.

BTSO Akademi Projesi kapsamında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. İmalat sanayiinde dijitalleşme temalı projelere yönelik KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı'ndan yararlanmak isteyen işletmeler için 'Proje Yazma Eğitimi' gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ekonomisinin yüzde 99'undan fazlasını oluşturan, toplam istihdamın yüzde 73'ünü, toplam katma değerin yüzde 51'ini gerçekleştiren KOBİ'ler için oluşturulan destek paketlerinin işletmelere can suyu niteliği taşıdığını söyledi. Koçaslan, "Pandemi döneminde hız kazanan dijitalleşme kapsamında firmalarımızın verimliliklerini artırması ve standartlara tam uyumlu kaliteli ürünlerin üretimi KOBİ'lerimize önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Akıllı dijital teknolojileri geliştiren ya da bu teknolojileri imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'lerimiz, oluşturacakları katma değerle kalkınma hamlemizin en önemli aktörleri olacaklardır" dedi.

KOBİ GEL Destek Programı 2021 yılı proje teklif çağrısı hakkında detaylı bilgiler veren KOSGEB KOBİ Uzmanı Yelkan Güven, KOSGEB'in birçok farklı alanda desteğinin olduğunu söyledi. KOBİ GEL'in çağrı esaslı bir program olduğunu ifade eden Güven, program kapsamında imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin artırılması başlığında çağrıya çıktıklarını ifade etti. Güven, KOBİ ölçeğinde olan imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 17 Mayıs'a kadar online olarak başvuru yapabileceğini vurguladı. Güven, "En az 8 ay ve en fazla 16 ay sürecek bir projeden bahsediyoruz. Toplam destek tutarımız 1 milyon TL. Buradaki destek oranımız ise yüzde 60. 300 bin TL hibe, 700 bin TL teminat karşılığında geri ödemeli destek söz konusu. Destek kararı çıkan tutarın yüzde 50'si kadar proje başlamadan erken ödeme talep edebiliyor" diye konuştu.

KOBİ'lerin 8 ayrı başlıktan birisini ya da birkaçını seçerek başvuru yapabileceğini kaydeden Güven, "Program kapsamında büyük verinin işlenmesi, nesnelerin interneti, robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, esnek ve akıllı otomasyon sistemleri ile sanal gerçeklik teknolojileri gibi başlıklar mevcut. Bu kapsamda personel, alınacak makine teçhizat, yazılım, hizmet gibi alanlarda destek veriliyor" şeklinde konuştu.

Programda Güven katılımcılardan destek çağrısına ilişkin gelen soruları da cevaplandırdı. - BURSA

BTSO Akademi'de Gündem KOBİ-GEL destekleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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