BTSO Akademi’de 1 ayda 18 dijital eğitim düzenlendi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası için eğitim ve gelişim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi Projesi'ndeki eğitimlerine dijital olarak devam ediyor.