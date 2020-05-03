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BTSO Akademi’de 1 ayda 18 dijital eğitim düzenlendi

BTSO Akademi’de 1 ayda 18 dijital eğitim düzenlendi
03.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:28

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası için eğitim ve gelişim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi Projesi'ndeki eğitimlerine dijital olarak devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası için eğitim ve gelişim platformu olarak hayata geçirdiği BTSO Akademi Projesi'ndeki eğitimlerine dijital olarak devam ediyor. COVID-19 salgını sebebiyle eğitimlerini dijital ortama taşıyan BTSO, 1 ayda 18 eğitim gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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