BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi ertelendi

BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi ertelendi
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 45. Yeşil Bursa Rallisi'nin orman yangınları nedeniyle Bursa Valiliği ile ortak alınan karar neticesinde ertelendiği bildirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 45. Yeşil Bursa Rallisi'nin orman yangınları nedeniyle Bursa Valiliği ile ortak alınan karar neticesinde ertelendiği bildirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamada, 7-8 Ağustos tarihinde yapılması planlanan yarışlarının eylül ayında yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Büyük üzüntüyle takip ettiğimiz ve ülkemizin önemli bir bölümünü etkisi altına alan orman yangınlarının halen devam etmesi, bu hafta da beklenen sıcak hava dalgasının yaratabileceği riskler göz önüne alınarak, 7-8 Ağustos tarihinde yapılacak olan Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. ayağı olan BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi, Bursa Valiliği ile ortak alınan karar neticesinde, yönetim kurulumuz tarafından eylül ayına ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BTSO 45. Yeşil Bursa Rallisi ertelendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:24:52. #1.14#

title