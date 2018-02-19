Btso 3 Nisan'da Seçime Gidiyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, oda seçimlerinin 3 Nisan'da olacağını açıkladı. Kendi itibarları kadar diğer adayların da itibarlarının önemli olduğunu belirten Burkay, kendilerini en iyi 4,5 yılda ortaya koydukları çalışmaların anlatabileceğini söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, meclis üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Seçimlerin çok yakın bir tarihte olacağını belirten Burkay, "Burada birlik ve beraberlik içerisinde olmamız bizi dinlendiriyor. Yönetim kurulu olarak 3 Nisan'da seçim için karar aldık. 2013 yılında BTSO çatısı altında faaliyet gösteren 51 komitemiz vardı. Biz meslek gruplarının sayısını arttırarak 63 meslek grubunda seçimlere gideceğiz. Bu seçimlerde de meclis üyelerinin yüzde 50'sinde bir değişime gideceğiz" dedi.

3 Nisan'daki seçimlere katılabilmek için 2 yıl şartına uygun, yani 3 Nisan 2016 veya daha eski olan üyelerin seçme ve seçilme hakkına sahip olacağını ifade eden Burkay, "Bu tarih itibariyle de tüzel kişilerden seçim tarihi itibariyle geriye dönük en az 6 ay temsil ile bağlayıcı işlem yapması gerekiyor. Meslek komitesi ve meclis seçimlerinden azami 3 ay, asgari 1 ay önce mali gazetelerde, oda ve borsanın duyuru panosunda ilan edilmek üzere üyelerin vergi mükellefiyetlerine ilişkin oda kayıtlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bizler oda sicilinin bütün kayıtlarını üyelerimize açtık" diye konuştu.

Seçimlere çok az zaman kaldığını hatırlatan Burkay, "BTSO Akademik projemizle çarşıdan fabrikalarda çalışanlara kadar 16 bin üyemize eğitim verdik. BTSO olarak 4,5 yılda 5 bin 370 üyemizi dünyaya taşıdık. Her birine de BTSO olarak bin lira destek verdik. Biz 39 bin üyemize projelerimizle dokunmuş durumdayız. BTSO olarak 16 makro projeyle yola çıktık. Toplamda tam 40 projeyi hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönem hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Son 4 yılda 850 tane ihracatçı şirket kazanmışız. Bunlar bizim yaptığımız alım heyetleriyle ve yurt dışı ziyaretleriyle ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.

Bugün bir kararlılığı ortaya koyduklarının altını çizen Burkay, "Bursa'da başlamış olan bu değişim ve dönüşüm tüm Türkiye'ye yayılacaktır. Bugün uygulamaya geçirdiğimiz tüm projeler başta Marmara Bölgesi olmak üzere tüm oda ve borsalarda birebir uygulanmaktadır. Bu anlayış BTSO'da bundan sonra kesintisiz olarak devam edecektir. İnşallah yeni seçim dönemimiz hayırlara vesile olsun. Bursa'ya yakışır bir seçim sürecini yaşamalıyız. Bizler iş insanıyız. Bizim burada düsturumuz var. Bu hizmet yolunda kimseyi kırmayacağız. Kimse hakkında olumsuz konuşmayacağız. 4,5 yılda ortaya koyduğumuz hizmetler bizi en iyi anlatmaya yetiyor. Muhtemel olabilecek olan rakiplerimizin itibarını kendimiz kadar düşünmemiz ve korumamız gerekiyor" dedi. - BURSA