BTS Temalı S20 Plus ve Buds Plus Tanıtıldı! İşte Fiyatları Samsung, müzik grubu BTS ile iş birliği yaptı ve BTS temalı Galaxy S20 Plus ve Galaxy Buds Plus modellerini tanıttı.

Samsung, müzik grubu BTS ile iş birliği yaptı ve BTS temalı Galaxy S20 Plus ve Galaxy Buds Plus modellerini tanıttı. Özel sürüm Galaxy S20 Plus ve Galaxy Buds Plus renkleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. BTS temalı S20 Plus ve Buds Plus fiyatları açıklandı. Gelin hep beraber yakından bakalım. BTS Temalı S20 Plus ve Buds Plus Fiyatları Açıklandı BTS temalı yeni cihazlar mor renk ile gelmekte. Cihazlar diğer S20 Plus ve Buds Plus'ta bulunan özelliklere sahip ve sadece tasarımsal değişiklikler bulunmakta. Akıllı telefonda ve kablosuz kulaklıkta BTS logosunun yanı sıra mor kalp ikonu yer almakta. Sammobile'ın aktardığı habere göre, Güney Kore'de Galaxy S20+ 5G BTS Edition'ın fiyatı yaklaşık 1.155 dolar olacak. Galaxy Buds+ BTS Edition kablosuz kulaklıklarının fiyatı ise yaklaşık 181 dolar olacak. Cihazları ön sipariş veren kullanıcılar sınırlı sayıda olan BTS posterine kazanma şansına sahip olacak. BTS temalı cihazların Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sizler özel sürüm S20 Plus ve Buds Plus hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Kaynak: Tamindir