BTP'li Önder: Koranavirüse yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığını açıkladı.

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün yoğun bakıma alındığını açıkladı.

BTP'li Önder, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkanı Haydar'ın Baş'ın koronavirüse yakalanması sonucu 4 gündür Trabzon'da özel hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi. Önder, şunları kaydetti: "Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: DHA