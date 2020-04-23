BTP genel başkanlığına Hüseyin Baş seçildi
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Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Haydar Baş, Politika, Haber

BTP genel başkanlığına Hüseyin Baş seçildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın vefatının ardından, oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

23.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:42
BTP genel başkanlığına Hüseyin Baş seçildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın vefatının ardından, oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

Önder, yaptığı yazılı açıklamada, BTP eski Genel Başkanı Baş'ın vefatının ardından partinin yeni genel başkanını belirlemek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) dün telekonferans yöntemiyle toplandığını bildirdi.

Tüzük gereği büyük kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, genel başkanı belirleme görevinin partinin en yetkili organı olan ve 130 kişiden oluşan MYK'ya ait olduğunu aktaran Önder, şunları kaydetti:

"Yapılan görüşmeler, istişareler ve neticede yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu, MYK üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Baş'ı genel başkan olarak belirledik. Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Kongresi yapılıncaya kadar Hüseyin Baş, partimizin genel başkanıdır. Koronavirüs salgını sona erdiğinde büyük kongremizi toplayacağız.

Hukukçu kimliği, genç ve dinamik kişiliği, partimizin program ve projelerine vukufiyeti ve hitabeti ile önemli işler başaracağı inancıyla yeni Genel Başkanımız Hüseyin Baş'a başarılar dileriz."

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir özel hastanede yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedavi altında tutulurken, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ve 14 Nisan'da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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