BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

16.10.2019 16:45
BTP Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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