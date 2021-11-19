BTP'DEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E ZİYARET

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Gerçekleştirilecek il kongresi için Eskişehir'e gelen Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Genel Başkan Yardımcıları Harun Kayacı, Lütfü Önder, Fuat Şengül, İsmail Çetin ile BTP Eskişehir İl Başkanı Fahri Gürgenburan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Sohbet ortamında geçen ziyarette Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve kendisini evinde hissettiğini belirten BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Eskişehir'i çok beğeniyoruz. Babama olan gönül borcum için siyasete girdim. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen gibi bir idol ile buluşmak benim için büyük onur" dedi.

Ziyaretçilerini makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür ederek, başarılar diledi.

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