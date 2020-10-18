BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi
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BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi

18.10.2020 17:15 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:18
BTP 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi.

Sincan Harikalar Diyarı Nejat Uygur Amfi Tiyatro'daki kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun belirlenmesi, parti tüzüğündeki değişiklik ve tüzüğe yapılan eklemelerin oylanmasının ardından Genel Başkan Hüseyin Baş kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Baş, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adadığını ifade ederek milli parayla ticaret ve milli ekonomi vurgusu yaptı. Milli ekonomi modeli uygulanmadan refaha ulaşılamayacağını savunan Baş, babası Haydar Baş'ın gündeme getirdiği "ev hanımlarına maaş" uygulamasının pazarı güçlendireceğini, enflasyon ve dövizi düşüreceğini, üretim ile ihracatı artıracağını söyledi.

Tek aday olarak kongreye giren Baş, oy kullanan 1100 delegenin tamamının oyunu alarak, BTP Genel Başkanı oldu.

Baş, babası Haydar Baş'ın vefatının ardından Nisan ayında toplanan Merkez Yönetim Kurulu tarafından genel başkanlığa getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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