Bto'da Kılkışlı Güven Tazeledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Ticaret Odası seçimleri bugün yapılan oylama ile sonuçlandı. Mevcut Başkan Mehmet Kılkışlı seçim sonuçlarına göre bir dönem daha başkanlık görevine seçilerek güven tazeledi.

Bandırma Ticaret Odası seçimlerinde Mehmet Kılkışlı başkanlığındaki mavi liste zafere ulaştı. 18 meslek grubunun tamamında ipi önde göğüsleyen Mavi grup seçimleri 18-0 kazanmasını başardı. 10 ncu ve 11 nci meslek gruplarında sonucu sadece 1 oy belirledi. Bu gruplarda turuncu listeden birer kişi mavi listeyi deldi.

Seçim sonrasında kısa bir açıklama yapan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, çok güzel bir seçim süreci geçirdiklerini belirterek"Bu sonucu bekliyordum. iki ekip de çok çalıştılar. Demek ki biz daha fazla çalışmışız. Kazanan bence Ticaret Odası oldu. Başta Gürkan İlgin olmak üzere turuncu listedeki arkadaşları da tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkes haklarını helal etsin."dedi. - BALIKESİR