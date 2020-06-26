BTM'ye "TSE Covid -19 Güvenli Üretim" Belgesi BTM, Koronavirüs'le mücadele sürecinde aldığı önlemler ve oluşturduğu hijyen standartları ile birlikte TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Yalıtım sektörünün lider markası BTM, tüm üretim birimlerinde uyguladığı kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetim standartlarına bir yenisini daha ekleyerek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na uygun olarak TSE- Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi almaya hak kazandı.

Sektöründe, bu belgeyi alan ilk firma olma özelliği taşıyan BTM, hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak, "Önce insan, önce sağlık" ilkesiyle değişime öncülük etmenin ve bir ilki daha başarmanın gururunu yaşıyor.

Salgının başladığı ilk günden itibaren, çalışma alanları ve üretim tesislerinden, lojistik ve servis alanlarına kadar hijyen standartlarından ödün vermeden, gerekli önlem kuralları çerçevesinde, iş sürekliliği ve pazarın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını ve üretimini devam ettiren BTM, normalleşme sürecinde de hijyen standartlarına uygun üretim yapacağını belgeledi.

BTM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı C. Levent Ürkmez, yaptığı değerlendirmede;

"Tüm dünya ve ülke olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Birçok sektör pandemi sürecinden ciddi bir şekilde etkilendi. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin hemen ardından firma olarak enfeksiyonu önleme ve kontrol ilkeleri doğrultusunda hazırladığımız eylem planımızı hızlı bir şekilde hayata geçirdik ve tüm tedbirleri uyguladık. TSE tarafından yapılan denetimlerle birlikte almış olduğumuz Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi; paydaşlarımıza, ailelerine ve topluma verdiğimiz önemin bir kanıtıdır. BTM, bu belge ile güvenilir bir marka olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Umarız bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatırız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler