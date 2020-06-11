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BTM girişimcisi BrandFace, MENA'dan yatırım aldı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilerinden BrandFace'e, Bahreyn merkezli Corteq firması 500 bin dolar yatırım yaptı.

BTM girişimcisi BrandFace, MENA'dan yatırım aldı
11.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:48

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilerinden BrandFace'e, Bahreyn merkezli Corteq firması 500 bin dolar yatırım yaptı.

BTM açıklamasına göre, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu ve yeni dönemde yatırımcılara da aktif olarak hizmet vermeye başlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin girişimcileri pandemi sürecinde de yatırım almaya devam ediyor.

Son yatırım alan girişim BTM'nin ilk Winglobal mezunlarından olan ve Silikon Vadisi'ne giderek projesini daha da ileri taşıyan BrandFace oldu.

Markalara farklı bir reklamcılık modeli sunan; markalar ile tüketicileri bir araya getirerek, markalı içerik üretiminin birlikte sağlandığı bir video paylaşım platformu olan BrandFace, bu yatırımla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesinde büyümeyi hedefliyor.

BrandFace'e yatırım yapan ise Bahreyn merkezli Corteq firması oldu. Özellikle Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinde güçlü bağlantıları ile bilinen Corteq, 500 bin dolar BrandFace'e yatırım yaptı.

Haziran sonunda 100 bin kullanıcıya ulaşacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, reklamcılığı yeniden şekillendirerek "içerik üretiminin Uber'i" olma hedefiyle yoluna devam eden BrandFace, bu yatırımla toplamda 20 ülkeyi kapsayan MENA bölgesinde BrandFace MENA ismiyle faaliyet gösterecek.

Dünyanın geri kalanında ise BrandFace ismiyle hizmet vermeye devam edecek.

Bu amaçla Bahreyn'de bir de ofis kuran BrandFace MENA, ilk etapta 20 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekibin genişletilmesi süreci devam ederken şu an için haftalık 15 bin aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Şirket haziran sonu için 100 bin indirme ve haftalık 40 bin aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyor. 2020 yılının kalan dönemini test süresi olarak geçirmeyi öngören şirket, 2021 yılını ise atılım yılı olarak belirledi.

BrandFace Kurucusu Rasim Üner, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bir yandan, markaların, tüketicilerin gözünden özgün, yaratıcı ve doğru içeriğe ulaşmasını sağlarken, diğer yandan da kullanıcılarına gelir sağlamayı amaçlayarak yola çıktık. MENA için gelen bölgesel ortaklık teklifinde; sektör tecrübesi, vizyon, sermaye ve güçlü bağlantılar kendini göstermişti.

Şu ana kadarki olan yönetim ve organizasyondan oldukça memnunum. Yazılım ekibi oldukça proaktif, iletişim ekibi de harika işler çıkarıyor. BrandFace, markaların kullanıcıları ile direkt iletişim kurabileceği bir platform olma yolunda ilerliyor. Bu yatırım ile ABD ve Avrupa'ya çok daha güçlü gireceğimizden eminim."

"BTM'nin kapısı fikri olan herkese açık"

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da, girişimcilerinin her geçen gün dünyanın birçok ülkesinde büyük başarılara imza atıyor olmasından çok memnun olduklarını belirtti.

Elbaşı, "BrandFace'in aldığı bu yatırım, sadece girişimcilerimizin değil BTM'nin de çok doğru bir yolda olduğunun göstergesi. Özellikle pandemi döneminde tüm ülkelerde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı ülkemizdeki girişimcilik ekosistemi bu durumu tersine çevirdi ve startup'lara yatırımlar devam etti. Bundan sonra da İstanbul Ticaret Odası'ndan aldığımız güçle ticarileşebilir fikri olan tüm girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. BTM'nin kapısı fikri olan herkese açık." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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