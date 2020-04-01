BTM, EBA üzerinden tüm Türkiye’ye ulaşıyor Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM); tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında çocukların evde nitelikli zaman geçirmesi ve deneysel gözleme ulaşabilmesi adına önemli bir ilki gerçekleştirdi.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM); tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında çocukların evde nitelikli zaman geçirmesi ve deneysel gözleme ulaşabilmesi adına önemli bir ilki gerçekleştirdi. Kaynak: Dunya.com