07.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:52

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) "Dünyanın En Çok Gelecek Vadeden Programı" seçildi.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, 2 yıl önce kurulan ve son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından organize edilen oda-borsa proje yarışmasında "Girişimcilik" ödülünü alan BTM, bu kez de dünya çapında bir ödülü almanın gururunu yaşıyor.

Girişimcilik ekosisteminde dünyanın en saygın organizasyonlarından biri olarak görülen UBI Global Ödülleri'nde BTM, "Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Programı" ödülünün sahibi oldu.



Katar'da düzenlenen gecede BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, ödülü UBI Global Araştırma Başkanı Holger Meyer'ın elinden aldı.

"BTM'nin değil, Türkiye'nin ödülü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, ödül ile BTM artık global bir oyuncu olduğununun kanıtlandığına işaret ederek, "Bu başarı uluslararası arenada Türkiye'nin de girişimcilik ekosistemine daha çok katkı sağlayacağının, rekabet edeceğinin ve kazanacağının bir adımıdır. Bu ödül sadece BTM'nin değil Türkiye'deki tüm girişimci ve yatırımcılarındır." ifadelerini kullandı.

UBI Global, tüm inovasyon merkezlerinin nerede bulunduğunu belirlemek, onları başarılı kılan şeyleri öğrenmek ve paylaşmak için 2013 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de kuruldu.

Kuruluş, dünyada benchmark çalışmalarını başlatarak kuluçka ve hızlandırıcı programların ortak özelliklerini bulmayı amaçlıyor. Bu çalışmalar sonucunda UBI Global, kuluçka ve hızlandırma programlarının gelişmesine katkı sağlayarak daha cazip hale gelmelerini ve verimliliklerini artırarak yatırım çekebilmelerini sağlıyor.

UBI Global bu sayede 70'i aşkın ülkede 700'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin verilerine de ulaşarak bir endeks oluşturuyor. BTM de "World Benchmark Study 2019-2020" değerlendirmeleriyle elde edilmiş olan verilerin sonucunda bu ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA