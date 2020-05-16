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BTM'de hedef: Bin yatırımcı 10 bin girişimci yetiştirmek

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl içinde '1 Milyon Yazılımcı Yetiştirme Projesi'ni açıkladı.

BTM'de hedef: Bin yatırımcı 10 bin girişimci yetiştirmek
16.05.2020 10:34 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:34

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl içinde '1 Milyon Yazılımcı Yetiştirme Projesi'ni açıkladı. Biz de geleneksel ticaret yapısının dijitale doğru pivot ettiği bu dönemde 2022'ye kadar 1000 yatırımcı ile 10 bin girişimci yetiştirme hedefini koyduk" dedi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği desteklemek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), bu yılki Sahne XL etkinliğini 'Sahne XL Online' ismiyle uzaktan erişim ile gerçekleştirdi. Online olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptı.

Kacır: " Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm ön plana çıkıyor"

Online olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunla birlikte alışkanlıklar da dönüşüyor. Bir takım unsurlar değişiyor. Bu süreçte dijital dönüşüm ön plana çıkıyor. Dijital uygulamalarla pek çok ürün ve hizmet hayatımızda daha fazla yer tutmaya başladı. Önümüzdeki dönemde bu dijital dönüşümde ülke olarak sadece kullanıcı değil hem üretici hem geliştirici olacağız. Bu zorlu süreçte Türkiye olarak 14 günde yoğun bakım solunum cihazı üretebilecek seviyeye geldik. Bunu alt yapımız ve özverili çalışmalarımız ile gerçekleştirdik. Ülkelerin kendi öz yeterliliği önümüzdeki dönemde daha ön planda olacak. Milli teknoloji hamlesi hedeflerimize girişim ekosistemimizin gücüyle erişeceğiz. Bu süreçte girişimcilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Avdagiç: "Öngördüğümüz bu gelişim ve değişime hazırlıksız yakalanmadık"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, BTM'nin 2020 yılı 'Girişimci-Yatırımcı Buluşması' Sahne XL Etkinliğini, ilk defa online yaptıklarını belirterek, "Bir yandan Kovid-19 salgını sebebiyle zorunlu olarak online ortamda bunu gerçekleştiriyoruz. Zorunlu olarak birçok sektörün dijitale pivot ettiği bu süreçte, BTM de, tüm faaliyetlerini Mart ayı itibariyle online platforma taşıdı. Diğer yandan bulunduğumuz ortam, bizim yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz girişimciliğin ve icatçı bakış açısının tam da odak noktasını oluşturuyor. Bu salgın, hayatımızı değiştirirken, kelimenin tam anlamıyla ilginç gelişmelere de zemin hazırladı. BTM olarak öngördüğümüz bu gelişim ve değişime hazırlıksız yakalanmadık. O yüzden de kolayca, tüm çalışmalarımızı, az önce bahsettiğim gibi online'da taşıyarak ilk adımı attık. Belirtmeliyim ki, bu eksen değişikliğinin şaşırtıcı derecede olumlu sonucunu gördük" dedi.

Bu dönemde iş ve günlük hayatta köklü değişiklikler olduğunun altını çizen Avdagiç, "BTM tarafından düzenlenen eğitim ve söyleşilere çok yüksek oranda katılım sağlandı. Mayıs ayının ikinci haftası itibariyle 30 saat eğitim 400'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Instagram'dan yapılan canlı yayın söyleşilerine ise, 10 bine yakın kişi katıldı. Türkçe ve İngilizce olmak üzere girişimcilere fayda sağlayacak İş Planı, Pazar Analizi, Marka ve Patent gibi konuların yer aldığı online eğitim sistemi ise 700'e yakın aktif kullanıcı ile girişimcilere hizmet verdi, vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel yatırım anlayışımızı dijitale çağın yatırım anlayışına adapte ediyoruz"

Konuşmasına devam eden Avdagiç, "Korana günlerinde iki önemli etkinlikle, değişim rüzgarını lehimize çevirmeyi amaçladık. Birinci olarak, öncü bir çalışmaya imza atarak, Yatırımcı Kulübü Programı başlattık. Çünkü Kovid, sadece hayatımızı ve üretim tarzımızı farklılaştırmadı. Bize yatırım anlayışımızı değiştirmemiz için sinyal de verdi. Biz de çalışmalarımızla geleneksel ekonomi anlayışına sahip yatırımcıları, dijital çağın, korona günlerinin yatırım anlayışına adapte etmeye çalıştık. Ayrıca 'Kaçan Trenler' konulu bir atölye çalışması gerçekleştirdik. Çalışma ile yatırımcıları yüreklendirmeyi, startupları sahiplenmelerini teşvik ettik" şeklinde konuştu.

"2022'ye kadar 1000 yatırımcı ile 10 bin girişimci yetiştirme hedefliyoruz"

BTM'nin hedeflerinden de bahseden Avdagiç, "Geleneksel ticaret yapısının dijitale doğru pivot ettiği bu dönemde 2022'ye kadar 1000 yatırımcı ile 10 bin girişimci yetiştirme hedefini koyduk. BTM, Türkiye için ve İstanbul için koyduğu bu büyük hedefe, inşallah ulaşacaktır" diye konuştu.

BTM girişimcilerinin çalışmalarına da değinen Avdagiç, "Girişimcilerimizin pandemiye yönelik geliştirdiği 'Modimu kişisel sağlık asistanı' ile kişilerin bir dakika içerisinde Covid-19 risk ortalamasını ölçerek, salgın hastalıkların yanı sıra kronik rahatsızlıkların da takibinin yapılmasını sağlıyor. BTM girişimcileri tarafından geliştirilen bu proje doktor, mühendis ve veri analistlerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Tüm cihazlardan erişime açık olan uygulamada, Covid-19 şüphesi olduğu takdirde yapılması gereken tek şey 9 adet soruyu cevaplamak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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