BTM'de corona virüs önlemi Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler ve kütüphanelerin yanı sıra Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde de Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyet ve etkinliklere geçici bir süre ara verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler ve kütüphanelerin yanı sıra Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde de Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında faaliyet ve etkinliklere geçici bir süre ara verildi.

Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla onlarca bilimsel etkinlik ve atölye programlarıyla kentin önemli aktivite merkezlerinden biri olan BTM'de,küresel virüsün yayılmaya başladığı andan itibaren sık aralıklarla dezenfekte çalışmaları yapılmıştı. Son yayınlanan genelgeyle birlikte Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki etkinlikler tedbir amaçlı ertelenirken, merkeze ziyaretçi girişi de bir süre yapılamayacak. BTM çalışanları bilimsel atölye ve deneylerini, Bilim Avcıları ekibi de bilim şovlarını Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından online olarak paylaşacak.

Kaynak: Bültenler