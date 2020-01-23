BTM, 2023’e kadar 10 “Turcorn” çıkaracak

23.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:54

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya'daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirdi.