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BTM, 2023’e kadar 10 “Turcorn” çıkaracak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya'daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirdi.

23.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:54
BTM, 2023’e kadar 10 “Turcorn” çıkaracak

(İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Fulya'daki üç bin metrekarelik yeni yerleşkesinin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın da katıldığı bir törenle gerçekleştirdi.

Kaynak: Dunya.com

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