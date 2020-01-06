BTM 2019 yılını rekorlarla kapattı

06.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:13

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi topluma yaymak, nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlamak ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle projelendirilen,Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 2019 yılını da rekorlarla kapattı.

Bursa'nın yanı sıra çevre iller ve yurt dışından 149 bin 653 bilimseverin ziyaret ettiği BTM, bilimsel atölye çalışmalarında da yeni bir rekora imza attı. Yıl boyunca farklı disiplinlerde gerçekleştirilen bilimsel etkinlik ve atölye çalışmasına 104 bin 597 kişi katıldı. Yıl boyunca 61 bin 766 öğrenciye ulaşan BTM, 29 farklı dış alan etkinliği ile de bilimi 13 bin 621 kişinin ayağına götürdü. Merkezde bulunan ve ağırlıklı olarak astronomi temalı filmlerin gösterimlerinin yapıldığı planetaryum da yoğun ilgi gördü.20 binin üzerinde öğrenci, güneşin, yıldızların ve gezegenlerin görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryumda gökyüzünü keşfe çıktı.

Bilimin en eğlenceli hali

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin "Bilim Avcıları" ekibi tarafından gerçekleştirilen ve zaman aralığı seanslarla belirlenen ve sene boyunca devam eden bilimsel şovlar da ilgiyle izlendi. Onlarca farklı temada ve geniş bir yelpazede sundukları gösterilerini renkli bir sahne performansı ile taçlandıran Bilim Avcıları Bursa'nın tüm ilçelerinde 90 bine yakın öğrenciye ulaştı.

Bilim sınır tanımadı

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 2018 yılında başlayan"Sınır Tanımayan Bilim"projesi ise dezavantajlı öğrenciler için umut oldu. TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilen projede öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik özel eğitimler ve atölye çalışmaları yapıldı.

Kaynak: Bültenler