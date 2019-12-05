BTK, Xiaomi'nin de aralarında olduğu 11 cihazın satışını yasakladı

05.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:13

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı denetimler sonucunda 11 akıllı telefon markasına ait cihazlara satış yasağı getirdi. 'Güvensiz' olduğunu tespit edilerek satışı yasaklanan piyasadaki söz konusu ürünlerin toplatılmasına karar verildi.



BTK'nın yasakladığı ve aralarında Çinli Xiaomi'nin de bulunduğu markalar KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile, Baofeng, SEF, Quatro, Yanton, Ritera ve Mars. Euronews.com'da Görüntüle