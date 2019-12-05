BTK, Xiaomi'nin de aralarında olduğu 11 cihazın satışını yasakladı
Haberler » Dünya » BTK, Xiaomi'nin de aralarında olduğu 11 cihazın satışını yasakladı - Haberler

BTK, Xiaomi'nin de aralarında olduğu 11 cihazın satışını yasakladı

05.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:13
BTK, Xiaomi'nin de aralarında olduğu 11 cihazın satışını yasakladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı denetimler sonucunda 11 akıllı telefon markasına ait cihazlara satış yasağı getirdi. 'Güvensiz' olduğunu tespit edilerek satışı yasaklanan piyasadaki söz konusu ürünlerin toplatılmasına karar verildi.


BTK'nın yasakladığı ve aralarında Çinli Xiaomi'nin de bulunduğu markalar KAAN, Concord, Quatro ve BB Mobile, Baofeng, SEF, Quatro, Yanton, Ritera ve Mars. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler