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BTK'nin önemli merkezlerinden Kars Lojistik Merkezi ilk iş trenini ağırladı

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattı için önemli bir merkez olan Kars Lojistik Merkezi, ilk iş trenini ağırladı.

BTK'nin önemli merkezlerinden Kars Lojistik Merkezi ilk iş trenini ağırladı
23.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 16:01

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) hattı için önemli bir merkez olan Kars Lojistik Merkezi, ilk iş trenini ağırladı.

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ile Kars Valisi Türker Öksüz, ilk iş treninin ulaşması nedeniyle Kars Tren Garı'na geldi.

Burada, hattaki raylarda kullanılan balast taşlarını getiren söz konusu trenin makinist koltuğuna oturan Arslan, beraberindekilerle Kars Lojistik Merkezi'nde yapılan rayları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arslan, Öksüz ve Kılıç'ın da bulunduğu tren daha sonra hareket ederek lojistik merkezine alkışlar eşliğinde girdi.

19 ayrı hat üzerinde, 400 bin metrekarelik bir alanda 80 bin metrekarelik konteyner stok sahası bulunan, ilk etapta 500 kişiye istihdam sağlayacak, 7 kilometrelik demir yolu bağlantısıyla BTK demir yolu hattına bağlanacak Kars Lojistik Merkezi'nin 2020 yılının sonunda hizmete açılması planlanıyor.

"Kars Lojistik Merkezi'ne ilk defa bir tren vagonuyla girmiş olduk"

Kars Valisi Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Kars Lojistik Merkezi'ne ilk defa bir tren vagonuyla girmiş olduk, buradaki hattı da ilk kullanan kişiler olarak çok mutlu olduk." dedi.

Kars Lojistik Merkezi'nin Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Öksüz, "Burası ülkemize 412 bin ton bir taşıma kapasitesi, 400 bin metrekare de lojistik alan kazandıracak, bu anlamıyla çok önemli, 150 milyon liralık bir yatırımdan söz ediyoruz. Birinci etabın aşağı yukarı yüzde 95'lik kısmı bitti bundan sonra ikinci etabın yapılması bizim için önemli." diye konuştu.

Milletvekili Arslan da Kars Lojistik Merkezi'nde birinci etabın bitme aşamasına geldiğini belirterek, "Buraya ilk defa bir trenin girmiş olması çok kıymetli, trenle iltisak hattını ilk defa kullanıp lojistik merkezinin girişine geldik." dedi.

Merkezin Türkiye'nin lojistiğine, ekonomisine, gelişmesine katkı sağlayacağını anlatan Arslan, "Türkiye sıradan taşımacılıktan lojistiğe geçişi öğrendi, lojistik taşımacısıyla, üretimiyle, ham maddesiyle, mamul maddesiyle bir bütün." şeklinde konuştu.

"BTK, demir ipek yolunu kesintisiz hale getirdi"

Arslan, Kars'taki lojistik merkezinde gümrükleme işlemlerinin de yapılacağını ifade ederek, "Türkiye'den Gürcistan üzerinden Orta Asya'ya gidebilecek bütün yüklerin gümrükleme işlemleri burada yapılacak. Orada yüklerinde Türkiye girişiyle ilgili gümrükleme işleminin yine burada yapılması çok değerli. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu demir İpek Yolu'nu kesintisiz hale getirdi, Türkiye'nin yüklerinin Uzak Doğu'ya, Orta Asya'ya gitmesini, oradaki yüklerin de buraya gelmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

BTK hattının çok önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde özellikle de İran sınır kapıları kapatılınca ticaretin durmaması çok önemliydi. Ekonominin çarklarının dönmesi gereken bir dönemde sınır kapılarının kapatılması BTK yolunun, sisteminin içine girmesiyle bir sıkıntı yaratmadı. BTK'den sadece bu salgın döneminde 138 bin ton yük taşındı, açıldığı günden bugüne 580 bin ton yük taşınmış, lojistik merkezleriyle gelişen sistemlerle önümüzdeki dönemlerde milyonları konuşacağız."

Lojistik merkez hem Avrupa hem de Asya trenlerine hizmet edecek

Arslan, tren yolunun Kars Lojistik Merkezi içine girmesinin de çok önemli olduğunu anlatarak, "Bu hattın hem Avrupa standardı dediğimiz 1435 milimetre ray açıklığı olan trenleri ağırlayabilmesi hem eski Sovyetler Birliği'nden kalmış Orta Asya'daki bütün ülkelerin standardı olan 1520 milimetre ray açıklığı standartlarındaki trenlere hizmet edebilir olması önemli. Yani Çin, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan'dan gelen bir tren lojistik merkezimize kadar gelebilecek." şeklinde konuştu.

Kılıç ise ilk trenin lojistik merkezine girmesinin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Türkiye dünyanın ortasında, ticaretin merkezinde. Her tarafa geçmek isteyenler buradan geçmek zorunda. Bizim de bunu ulaşım, yük taşımacılığı açısından avantaja çevirmemiz gerekiyor. Kars dünyada yük taşımacılığının merkezi haline geliyor, ülkenin son noktası olmaktan çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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