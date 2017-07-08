Btk Hattı Çalışmaları Gece-gündüz Sürüyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Rayların sıkıştırılması ve bağlantılarının yapılması işlemleri gece-gündüz sürüyor.



Bakan Ahmet Arslan'ın yakından takip ettiği BTK Demiryolu hattında gece-gündüz çalışmalar devam ediyor. Uzun yıllardan beri yapımının tamamlanması beklenen BTK Demiryolu hattında artık trenler görünüyor. BTK hattında döşenen rayların üzerindeki trenler ise vatandaşları heyecanlandırıyor.



Kars'tan Arpaçay, oradan da Gürcistan sınırına kadar bütün bölgede çalışmalar gece geç saatlere kadar yürütülüyor. Trenlerin taşıdığı raylar ise itina yerlerine yerleştiriliyor. Türkiye tarafında ufak tefek eksiklilerin giderildiği BTK hattı, Gürcistan tarafının tamamlanmasını bekliyor.



Kars'ta herkesin sabırsızlıkla beklediği BTK Demiryolu hattı Gürcistan tarafında yürütülen işlerin bitirilmesiyle birlikte faaliyete geçecek. - KARS