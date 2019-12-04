BTK'dan "Siber Güvenlik Uzmanlığı Serfika Programı"

04.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:46

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda BTK çatısı altında tamamen ücretsiz düzenlenen ve 2-20 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan "Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı" başladı. Program çerçevesinde katılımcılara siber saldırılara karşı siber savunmadan verilerin korunmasına kadar siber güvenlik alanında birçok bilgi aktarılacak.



Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanında kendi teknolojisini üreten, kendi yazılımını yazan ve verilerini koruyan ülke olma yolunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sağlam adımlarla ilerliyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının en önemli ayağı BİT alanında atılım gerçekleştirmesi olacak. BTK'da kurum olarak gençlerimizin bu alanlarda kendilerini geliştirebilmesi için eğitimler düzenliyor. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda BTK çatısı altında tamamen ücretsiz düzenlenen ve 2 - 20 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan "Siber Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı" başladı. Katılımcılara siber saldırılara karşı siber savunmadan verilerin korunmasına kadar siber güvenlik alanında birçok bilgi aktarılacak. BTK da verilecek eğitimler yalnızca bununla sınırlı kalmayacak. BTK Akademi çatısı altında bulunan uzmanlar tarafından düzenlenen "Siber Güvenlik Operasyonları" 21 Aralık 2019 - 15 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. BTK merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek eğitime, defansif güvenlik alanında kariyer planı yapan 16 yaş ve üzeri tüm gençler davet edildi. Sosyal medyada kaliteli içerikler üretebilecek gençlerin keşfedilmesi için düzenlenen "Dijital Medya Uzmanlığı" eğitimleri ise 16 Aralık 2019 - 04 Mart 2020 tarihleri arasında yine BTK merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek ve 12 hafta sürecek. BTK tarafından geliştirilen bir başka eğitim de, "Elektronik Devre Tasarımı Eğitimleri", üniversitelerin elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencileri ve bu alanlardan mezun elektronik kart tasarımı ile ilgili kişilere 21 Aralık 2019 - 15 Şubat 2020 tarihleri arasında 9 hafta sürecek bir eğitim verilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgiye, "https://etkinlik.btk.gov.tr/etkinlik/en/" adresinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA