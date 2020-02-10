BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz"
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BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Kuran-ı Kerim'in okunması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu...

10.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:25

Cumhurbaşkanı 'ın gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

Kuran-ı Kerim'in okunması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz"
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