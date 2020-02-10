BTK Başkanı Karagözoğlu: "Yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yolumuza devam ediyoruz"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Kuran-ı Kerim'in okunması Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu...
10.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:25
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Kuran-ı Kerim'in okunması
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA