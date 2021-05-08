BTK Akademi 13 yeni eğitimi erişime açtı
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BTK Akademi 13 yeni eğitimi erişime açtı

BTK Akademi 13 yeni eğitimi erişime açtı
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, 13 yeni eğitimi erişime açtı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, 13 yeni eğitimi erişime açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evde kalmanın kişisel gelişim için harika bir fırsat sunduğunu belirtti.

BTK Akademinin bu bakış açısıyla 13 yeni eğitimi daha gençlerin erişimine açtığı bilgisini veren Sayan, şunları kaydetti:

"166 farklı konuda 82 bin 553 dakikaya ulaşan ücretsiz eğitimlere ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. BTK Akademi ile geleceğin teknolojilerini kodlayan 665 bin öğrencimize ve sertifikalarını alan 73 bin yeteneğe inancımız tam, daima yanlarındayız. Milli Teknoloji Hamlesi izinde koşmaya devam, gelecek için daima."

BTK Akademinin sunduğu eğitimlere jQuery, jQuery ile Web Programcılığı, Kablosuz Ağ Sızma Teknikleri, Web Sitesi Kullanılabilirliği, Pardus Arayüz Kullanımı, Google Cloud ile Bulut Bilişim, ARKit ile Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Geliştirme, Temel Elektronik ve Robotiğe Giriş, Veri Modelleme, Uzaktan Erişim Araçları, Çevik Proje Yönetimi, Program ve Portföy Yönetimi, Microsoft Project ile Proje Yönetimi eklendi. Eğitimlere BTK Akademi internet sayfasından erişilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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