BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Yücel İldız

05.10.2019 00:39

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 7. hatasında 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçına ilişkin, "İyi oynayarak rahat bir galibiyet almak, hem oyuncularımızın kendine güvenini getirdi hem de moralimizi düzeltti." dedi.

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, maçta sakatlık yaşayan Yukatel Denizlisporlu Rodallega'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu anlatan Yalçın, "Gidişatımız ilk 7 hafta itibarıyla çok kötü değil ama baktığımız zaman çok iyi de değil. Normal planlamamızın 2-3 puan gerisindeyiz. İyi oynayarak rahat bir galibiyet almak, hem oyuncularımızın kendine güvenini getirdi hem de moralimizi düzeltti. Oyuncularıma, taraftara teşekkür ediyorum. Taraftarımız arkamızda olsun, bize destek versin. Her zaman onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yalçın, geçen hafta Antalyaspor'a karşı alınan 3-0'lık yenilgiye değinerek, şunları söyledi:

"Rakip ceza alanı dışından 3 gol attı ama biz de oyun içerisinde hiçbir şey yapmadık. Bir reaksiyon göstermedik, skoru değiştirmek için hiçbir çaba sarf etmedik. Dışarıda çok bilinmese de biz içeride biraz farklı çalışıyoruz. İstatistikler çok önemli. Hafta içerisinde bazı toplantılar yaptık. Oyun anlamında bir sorunumuz yok, mental anlamda bazı sorunlarımız var. Milli maç arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Biraz dinleneceğiz, sakatlarımızı toparlayacağız. Ligin üçüncü bölümüne çok daha güçlü, hazır bir şekilde girmeyi planlıyoruz."

Yalçın, bir gazetecinin, "Sezona UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarıyla başladınız ve bir düşüş olacak. Takım bu düşüşü atlattı mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biz şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz. Belirli bir çizginin üzerinde gitmek istiyoruz. Ne çok düşüş ne de çok çıkış yaşamak istiyoruz. Bizim tek derdimiz çizgimizi korumak. Çok uğraşıyoruz ama kolay değil, zorlanıyoruz. Oyuncularla, sakatlıklarla, bazı psikolojik sorunlarla uğraşmak o kadar kolay değil. Bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi. Çünkü takım olarak hem güvenimizi kazandık hem de tekrar birlikte bu oyunun içine girdik. Oyuncularımız iyi konsantre olmuştu. Çok agresif ve dirençlilerdi. Kazanma arzusu bana göre mükemmeldi. Bizi en mutlu eden taraf bu. Umarım bundan sonrası daha iyi olur."

İldiz: "Hiç böyle dağınık bir görüntü vermemiştik"

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Malatya'ya zorlu bir müsabaka oynayacaklarını bilerek ancak umutlu geldiklerini söyledi.

Karşılaşmaya Yeni Malatyaspor'un etkili başladığını ve buna karşılık verdiklerini anlatan İldiz, "Biz de ataklar geliştirdik. Maçın kırılma noktaları var. Bize göre olmayan faulle gelen penaltı, kendi hatamızdan yediğimiz gol bizi demoralize etti." açıklamasında bulundu.

İldiz, ikinci devre oyuna ortak olmak istediklerini aktararak, "Maçın kırılma noktası yediğimiz üçüncü goldü. O golden sonra kesinlikle oyundan düştük. Ardından 3-1'i yakaladık ama maalesef oyuna tutunamadık, en önemlisi tepki veremedik. Beni üzen bu. Kendi hatanızdan gol yiyebilirsiniz, hatalı penaltılar da olabilir ama son yarım saatte tepki vermeliydik. Özellikle son 20-25 dakika. Hiç böyle dağınık bir görüntü vermemiştik." şeklinde konuştu.

Milli maç arasının kendileri için olumlu geçeceğine inandıklarını dile getiren İldiz, "Tedbir almak zorundayız. Ligin yeni takımıyız. Ciddi bir kadromuz var. Hiçbir şekilde böyle görüntü vermemeliyiz. Ben buna üzüldüm. Yoksa tartışmalı bir sürü karar var. Futbolun içerisinde birçok şey var ama biz gereken tepkiyi göstermeyince farklı mağlubiyet geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA