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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.

31.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:32
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk , Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

Kaynak: AA
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