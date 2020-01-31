BtcTurk Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.
31.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:32
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Burundi A Milli Takım futbolcusu 21 yaşındaki Youssouf Ndayishimiye ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.
Kaynak: AA
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