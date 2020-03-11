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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig' 19'uncu hafta erteleme maçında Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

11.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:33
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig' 19'uncu hafta erteleme maçında Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya'nın da etkilendiği 6,8 şiddetindeki deprem nedeniyle ertelenmişti. Erteleme müsabakası bu akşam 20.00'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynandı.

Malatya ekibinde kart cezalıları Teenage Lingani Hadebe, Issam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemedi. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssouf Ndayishimiye ve Karim Hafez, statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.DAHA ÖNCE 5 KEZ KARŞILAŞTILARBtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor, Süper Lig'de daha önce 5 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların 2'sini BtcTurk Yeni Malatyaspor, 3'ünü ise Trabzonspor kazandı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibiyle sahasında oynadığı 2 karşılaşmayı da kazandı. İki takım Süper Lig'de ilk olarak 2017-2018 sezonunda karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma ise 4-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan mücadeleyi BtcTurk Yeni Malatyaspor 5-0 kazanırken, sezonun ikinci yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi 2-1 üstün tamamladı. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.MÜCADELENİN HAKEMİ ALİ PALABIYIKBtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşmasını Ankara Bölgesi Üst Klasman Hakemi Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ankara Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Serkan Olguncan ile Mustafa Sönmez yaptı. Mücadelede, Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Mustafa İlker Coşkun ise dördüncü hakem olarak görev aldı. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) ise Antalya Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, (AVAR) hakemliğini ise İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Emre Malok üstlendi.TRİBÜNLER KISMEN DOLDUFikstürde 25 puanla 13'üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar hafta içi maçına ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarlar için ayrılan 24 bin 500 kişilik kontenjanda 15 bin bilet satılırken, bordo mavililer için ayrılan 1287 kişilik biletten ise 500 bilet satıldı. Böylelikle tribünler boş kalmayarak kısmen doldu.STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.


Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

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