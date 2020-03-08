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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu.

08.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:02
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor erteleme maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında yapılacak 19. haftanın erteleme maçını yönetecek hakem belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 27 Ocak'ta oynanaması gereken müsabaka, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenmişti.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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