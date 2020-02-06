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BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

06.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:32
BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

BtcTurk , Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Bir maç eksiğiyle geride kalan 19 maçta, 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 24 puan toplayan sarı-siyahlılar, MKE Ankaragücü karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Sakatlığı bulunan Moryke Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Teenage Hadebe'nin MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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