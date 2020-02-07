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BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay

Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

07.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:29
BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay

Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk 'u 1-0 yendi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü 'ın maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay
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