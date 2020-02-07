BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay
Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
07.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 23:29
Süper Lig'in 21. hafta açılış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın maçın sonunda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: BtcTurk Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ardından - Mustafa Reşit Akçay
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