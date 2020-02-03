BtcTurk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

03.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:54

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-siyahlılar, idmanda yenilenme ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçında sol kasığında ağrı hissederek oyundan çıkan Teenage Hadebe ve sol diz dış yan bağındaki tedavisi devam eden Moryke Fofana katılmadı.

Kaynak: AA