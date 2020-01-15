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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

15.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:22
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

BtcTurk , Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü Medipol 'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda, Demir Grup Sivasspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğerleri ise normal tempoda çalıştı.

Kaynak: AA
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