BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından
20.07.2020 00:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:11

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Mehmet Ali Karaca, önemli bir karşılaşmada aldıkları sonuçtan olağanüstü mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Ali Karaca, karşılaşmadan önce futbolculara hayalci olmadıklarını bu mücadeleyi kaybetmek istemediklerini ifade ettiğini belirterek, "Tüm ekip arkadaşlarımıza yöneticilerimize ve futbolcularıma teşekkür ediyorum. Sahada çok güzel bir karakter ortaya koydular. Skor olarak çok güzel bir sonuç aldık. Bu beni çok mutlu etti. Özellikle bu hafta yeni başladığım ve bu skoru aldığımız için olağanüstü mutlu oldum. Buranın evladı olduğum için Rizespor'u takip ediyordum. Futbolcuların hepsi çok karakterli oyuncular. Maçtan önce hocamıza 'bu senenin en güzel skorunu alacağız' dedim ve öyle de oldu. Bu maç çok önemliydi. Kaybeden takım açısından sonucu çok üzücü oldu. Futbolda işi bırakmak en son şeydir. Geçen haftaki maçı 2 dakika içerisinde aldık. Futbolda mucizeler vardı. Gelecek haftada da biz yenilmemek için oynayıp çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

KARAMAN: MATEMATİKSEL OLARAK HALA LİGDE KALMA ŞANSIMIZ VAR

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "İlk 30 dakika çok iyi geçirdiğimiz maç oldu. Sonrası yaptığımız bariz hatalar maçın sonucunu tayin etti. 5 dakika içerisinde yaptığımız bariz hatalar maçın skorunu tayin etti. Her iki takım için de çok önemli maçtı. Biz de son haftayı bekleyecğiz. Matematiksel olarak hala ligde kalma şansımız var. İlk 15 dakika bir gol bulabilseydik daha iyi olabilirdi. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Pandemi sürecinde skorlar çok entrerans oluyor. 5 dakika içerisinde 3 gol yedik. Trabzon maçına bakıyoruz 3-1 den 4-3 e dönüyor. Pandemi süresince futbolcuların psikolojileri değişebiliyor. 30 dakikalık bölümde öne çıkan, gol pozisyonuna giren biziz ama bariz hatalar sonucu maçı kaybettik. Biz bu sene burada bunu yaşadık. Rizespor da yaşayabilirdi. Maç bitti artık son haftayı bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 3. Sayfa
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti Spor
Bursaspor'un yıldızı Kadir Buğra Acar, genç yaşta hayatını kaybetti
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı Magazin
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok Spor
Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen 'Türkiye'den çekiliyoruz' tweeti ortalığı karıştırdı
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Bakan Koca'dan Konyaspor ve Başakşehir taraftarına çağrı: Kutlamalar toplum sağlığını gözetir tarzda olmalı
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
Medipol Başakşehir ile şampiyon olan Mehmet Topal, adını lig tarihine yazdırdı
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Kayalıklardan düşen gencin cansız bedenine 12 saatlik çalışmayla ulaşıldı
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Beşiktaş, derbide F.Bahçe'yi 2-0 yendi ve ligi ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
Fenerbahçe'yi zan altında bırakmaya çalışan Enes Kanter'e tokat gibi yanıt: Kulübün kapıları sonuna kadar kapalı ve öyle kalacak
'Falcao'nun oynamasını isterdim' diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?
"Falcao'nun oynamasını isterdim" diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Hem futbolcu hem de çalıştırıcı olarak şampiyon olan Okan Buruk, tarihe geçti
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Erkan Akçay Fatih Sultan Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Demet Akalın Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Bakan Twitter Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 00:15:30. #1.14#
title