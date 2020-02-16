BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

16.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:17

Fatih Terim: Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz

"Umarım daha da yukarılara çıkacağız"

"Fenerbahçe'nin son haftalardaki durumu derbiyi etkilemez""Lemina'nın durumu yarınki MR'den sonra belli olacak"

Kemal Özdeş: Seri'nin pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum"Takımımın performansından memnunum""Bizim düşmek ile ilgili bir kaygımız yok"

Kaan ÜLKER - Özgür KABAN/ İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında, "İlk defa orada oynamıyoruz. Tabii ki Galatasaray nereye giderse gitsin kazanmaya gider. Fenerbahçe'nin son haftalarda durumu bizim maçla ilgisi olamaz. O maçların atmosferi çok farklı olur. Pazar günü sahada ciddiyetle oynayan bir takım olacak. Biz zaten Kadıköy'e kazanmaya gidiyoruz" dedi. Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.Puan farklarının kapandığını ifade eden Fatih Terim, "Çarşamba günü üst düzey bir mücadele oldu. Rakibiniz normal dinlenmiş gelirken biz işin fizik ve psikolojik olarak da çok zorlu bir mücadele oynadık, kolay değildi. Bugün ise rakip alanda çok bulunduk ama Henry'e doğru direkt oynama isteğimiz çabuk top kaybetmemize neden oldu. Bugün pas yüzdemiz biraz düşmüş. Bu oyuncu tipi ile alakalı. Direkt oyun isteğimiz az pas yapmamıza ve top kaybı yapmamıza neden oldu. Rakip 20, biz 8 faul yapmışız. 20 rakamı oldukça yüksek, oyun baya kesilmiş. Sizden önce oynanan maçlar lehinize de gelişse üzerinizde bir baskı oluşuyor. Önemli olan ikinciyi bulabilmek ama o golü bulamayınca rahat olamadık. Kaçırdıklarımızı atabilsek daha rahat bir oyun olabilirdi. Bugün rakipten daha fazla pozisyona girip daha az pozisyon veren bir takım vardı. Ben oyuncularımı kutluyorum. Puan farkları kapanıyor. Futbolda 5 dakika, 5 saniye ve 5 hafta sizi yukarı da çıkarır da indirir de. Bugün üçüncü sıraya yükseldik. Umarım daha da yukarılara çıkacağız" diye konuştu."FENERBAHÇE'NİN SON HAFTALARDAKİ DURUMU DERBİYİ ETKİLEMEZ"Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Fatih Terim, "Derbilerin hiçbiri kolay değildir. Özellikle de Fenerbahçe - Galatasaray derbileri. İlk defa orada oynamıyoruz. Tabii ki Galatasaray nereye giderse gitsin kazanmaya gider. Fenerbahçe'nin son haftalarda durumu bizim maçla ilgisi olamaz. O maçların atmosferi çok farklı olur. Pazar günü sahada ciddiyetle oynayan bir takım olacak. Biz zaten kazanmaya gidiyoruz. Ben, maç öncesi oyuncularıma, 'Arkadaşlar bugün beraberliğe oynuyoruz' diye bir şey dediğimi hiç hatırlamıyorum. Oyun anlayışımız bizim budur. Ümit ederim güzel bir sonuçla oradan ayrılırız" şeklinde konuştu."LEMINA'NIN DURUMU YARINKİ MR'DEN SONRA BELLİ OLACAK"BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lemina'nın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Terim, "Seri ve Lemina, özellikle Seri'nin olağanüstü markaj yapmasını bekleyemezsiniz. Kontak, hatta iletişim sağlayan, pas yüzdesi iyi olan önemli bir oyuncu. Feghouli de bizim için çok kilit ve önemli bir oyuncu. Bundan sonra daha iyi olacaktır. Mariano ile neredeyse telepatik bir anlaşmaları da var. Genel olarak iki oyuncu da bizim için önemli. Lemina da maalesef arka adale diye bir teşhis var. Yarınki MR'dan sonra çok daha net bir şey söyleyebiliriz. Ama arka adalesinde bir sıkıntı var. Lemina bizim için çok kilit ve önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.TERİM'DEN HİLMİ OK VE ABİDİN AYDOĞDU'YA BAŞSAĞLIĞIGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son olarak geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden MHK eski başkanlarından Hilmi Ok ve eski spiker Abidin Aydoğdu için başsağlığı dileğinde bulunurken, kaybettiği kayınvalidesi için de başsağlığı mesajında bulunan herkese teşekkür etti.KEMAL ÖZDEŞ: SERI'NIN POZİSYONUN PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUMKarşılaşmanın ilk yarısındaki tartışmalı penaltı pozisyonu hakkında açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, "Bugün burada ligin en formda takımlardan biri ile oynadık. Bugün ikinci bölgede oyunu karşılamak ve temaslı oyun ile skoru 0-0 da tutmak istiyorduk. Belli dakikalara kadar bu tuttu. Galatasaray'a fazla pozisyon vermedik. Ancak ikinci yarıda kaybettiğimiz toplar ile onlar tehlikeli pozisyonlar buldu. Ondan sonra bir pozisyon var, el var. Hakeme de sordum. Pozisyonu da inceledim ve pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Ne VAR hakemleri, ne yardımcı, ne orta hakem hiçbiri pozisyonu görememiş" açıklamalarında bulundu."TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"Takımının oyundaki performansından memnun olduğunu açıklayan Kemal Özdeş, "Maçın sonlarına kadar çok net pozisyonlarımız olmasa bile gol atabilirdik ama yapamadık. Önümüzde sıkı bir periyot var. Bugünkü oyunu bir referans olarak görüp bunu sürdürmemiz lazım. Önümüzdeki hafta mutlaka kazanmamız gerekiyor. Takımımın performansından memnunum. Bugün oyuncularım ne çalıştı ise onu uyguladı" diye konuştu."BİZİM DÜŞMEK İLE İLGİLİ BİR KAYGIMIZ YOK"Yukarıları hedeflediklerini ve çıkışa geçmek istediklerini söyleyen Özdeş, "O bölgede puanları çok yakın takımlar var. O takımlar birbirinde puanlar alıyor. Çok fazla alt taraflara bakmıyorum. Takımımın üst sıralamalar olduğuna inanıyorum. Bugün bir fırsattı. Yorgun Galatasaray'a karşı bunu yapabilirdik olmadı. Takımımız buradan dönecektir, bizim düşmek ile ilgili bir kaygımız yok" dedi.BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş son olarak, Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor maçının kısa sürede oynanmasını istediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fatih Terim'in açıklamaları

Kemal Özdeş'in açıklamaları

Kaynak: DHA