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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

03.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:04
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından

Ziraat 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

Maçın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gazetecilere açıklama yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından
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