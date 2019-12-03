BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.
03.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:04
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.
Maçın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gazetecilere açıklama yaptı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü maçının ardından
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