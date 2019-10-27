BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
27.10.2019 18:02
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kaynak: AA
VİDEO: BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba