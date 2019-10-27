BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

27.10.2019 18:02
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba

İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları MALATYA - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kaynak: AA

VİDEO: BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Samet Aybaba
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.