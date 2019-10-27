BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Sergen Yalçın
BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
27.10.2019 17:57
BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.,
Kaynak: AA
VİDEO: BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Sergen Yalçın