BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Sergen Yalçın

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

27.10.2019 17:57
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Sergen Yalçın

BtcTurk Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamaları MALATYA - BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.,

Kaynak: AA

VİDEO: BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından - Sergen Yalçın
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.