BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

26.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:18

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde toplanan sarı-siyahlı takım, koşu yaptı.

Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı.

Zimbabwe Milli Takımının formasını giyen ve pasaport sorunu nedeniyle ülkesinden dönemeyen Teenage Hadebe, antrenmanda yer almadı.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi futbolcu Arturo Mina ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA