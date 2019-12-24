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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

24.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 21:14
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk , Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Futbol Kulübü (Gaziantep FK) ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, dayanıklılık ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Issam Chebake ile izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA
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