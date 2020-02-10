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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

10.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:26
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

BtcTurk , Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın başında ısınma hareketleri yapıldı.

Sarı-siyahlıların, daha sonra gerçekleştirdiği dar alanda pas çalışmasıyla idman sona erdi.

Kaynak: AA
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