BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

24.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:36

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen Isla, Rodrigues, Vedat Muric'in yerine Malatya deplasmanında, Dirar, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu görev yaptı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal takımını sahaya, Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Alper Potuk ve Moses ilk 11'i ile sürdü.

Fenerbahçe'de sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla müsabaka kadrosunda yer almadı.

Öğretmenler Günü unutulmadı



BtcTurk Yeni Malatyasporlu oyuncular, karşılaşma öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sarı-siyahlı futbolcular, sahaya üzerinde "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 değişiklik

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Malatya ekibinde, Göztepe maçında forma giyen Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın ve Bifouma şans buldu.

Sarı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.

Sergen Yalçın tribünde

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünde yer aldı.

Üç maç men cezası alan Sergen Yalçın'ın yerine, Fenerbahçe mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.

Maça büyük ilgi



Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.



27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Kaynak: AA