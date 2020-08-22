BtcTurk Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
22.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:38
BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu'daki bir otelin sahasında, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman, yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: AA