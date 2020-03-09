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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

09.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:06
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edeceği 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çift antrenman yapıldı.

Antrenmanda futbolcular, 60 yaşına basan Hikmet Karaman'a sürpriz yaparak, Karaman'ın doğum gününü kutladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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