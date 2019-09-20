20.09.2019 16:24

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da imza günü etkinliği düzenlendi.

Kulübün, Eski Belediye Meydanı'ndaki yenilenen satış mağazasında gerçekleştirilen etkinliğe sportif Direktör Ali Ravcı, futbolcular Murat Yıldırım, Issam Chebake ve Adis Jahovic katıldı.

Futbolculardan Murat Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında aldıkları galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirterek, "Taraftarın ilgisini Galatasaray maçında da bekliyoruz. Bizim için önemli bir maç. Galatasaray maçını kazanarak, iyi bir havaya girerek ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Tekrar Avrupa maçları oynamak ve Türkiye Kupası'na gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Adis Jahovic ise her maçta gol atmak istediğini dile getirerek, "Bizim için her maç 3 puan. Galatasaray maçı var. Zor bir karşılaşma. Bu maçta da kazanarak 3 puanı alacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Ali Ravcı, Murat Yıldırım, Chebake ve Jahovic taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma ve atkıları imzaladı.

Kaynak: AA