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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

20.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:14
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, dayanıklılık ve güç çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Issam Chebake ile izin alarak ülkesi Ekvador'a giden Arturo Mina, antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA
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