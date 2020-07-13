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BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından notlar
13.07.2020 21:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:30

Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 32'nci haftasında Pazartesi akşam saat 21.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı yenerek, ligde kalma adına rahat bir nefes almak istiyor. Sarı- siyahlılar, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. Süper Ligin 31'inci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi olan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 32'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-siyahlılar, Sivasspor'un ardından sahasında Beşiktaş karşısında da istediği sonucu alarak, lige tutunmak istiyor. 

Süper Lig'de üçüncü sezonunu yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, sıkıntılı başladığı ikinci yarıda ikinci galibiyetini Sivasspor deplasmanında aldı. 31 hafta sonunda 32 puan toplayan Doğu Anadolu temsilcisi, lige tutunma adına umutlarını artırdı. Ligin 31'inci haftasında deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle moral depolayan sarı siyahlılar, 32'nci haftada sahasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında da istediği sonucu elde etmek istiyor. Yeni Malatyaspor'da cezalı futbolcu bulunmuyor. 3'er sarı kartı bulunan Karim Hafez ile Erkan Kaş, sarı kart ceza sınırındaki futbolcular.YENİ MALATYASPOR İLE BEŞİKTAŞ'IN ALTINCI RANDEVUSUBtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 1'ini Yeni Malatyaspor kazanırken, 3 karşılaşma Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. 1 karşılaşmada ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş ilk olarak 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, sezonun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı. İki takım 2018-2019 sezonunda bir kez daha Süper Lig'de karşılaştı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, sezonun ikinci yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmadan da 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Yeni Malatyaspor, 2-0 kazanarak, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini aldı.MÜCADELEYİ FIRAT AYDINUS YÖNETECEKYeni Malatya Stadyumu'nda oynanan olan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Fırat Aydınus düdük çaldı. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemleri Aleks Taşcıoğlu ile Erdem Bayık yaptı. Mücadelede, Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yasin Kol ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.İSTATİSTİKLER NE DİYOR?Beşiktaş ile oynadığı 5 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı. O karşılaşmada Malatya ekibinin başında, şu an Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın vardı. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Yeni Malatyaspor, daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasında sadece 2 puan toplayabilmişti. Son deplasman maçında Kayserispor'a 3-1 yenilen Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde üst üste iki dış saha karşılaşmasında puan kaybetmedi. Sezonun ikinci yarısında İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçını da kaybeden Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki 5 karşılaşmada rakiplerine mağlup olmamıştı. Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan 5 maçlık süreçte en fazla gol atan iki takımdan biri Beşiktaş. Yeni Malatyaspor'un iç sahada attığı son üç Süper Lig golünün ikisinde Vidar Kjartansson'un doğrudan katkısı var. Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 6 iç saha maçında sırasıyla bir gol atıp diğer karşılaşmayı boş geçen Umut Bulut, son maçında Gençlerbirliği filelerini havalandıramadı. Burak Yılmaz, Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'ın deplasmanda attığı 11 golün yedisine doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9 asiste ulaşan Caner Erkin, kariyerinde sadece 2013-2014 sezonunda daha fazla asist yaptı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı 7 golü de yabancı oyuncuları kaydederken; bu isimlerden sadece ikisi şu an takımda yer alıyor. TRİBÜNLER BOŞ53 puanla 4'üncü sırada yer alan Beşiktaş ile ligin 13'üncü sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'da taraftarlar koronavirüs tedbirleri kapsamında bu maça da alınmadı. 27 bin 500 kapasiteli Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmada tribünler boş kaldı.STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİYeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı. Stat girişine alınan görevliler ve futbolculara dezenfektan sıkıldı.

(ALI)


Kaynak: DHA

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