BtctTurk Yeni Malatyaspor- Gaziantep FK maçının ardından Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Düşen takımlara ve düşme potasındaki takımlara bakın inanılmaz ekonomik kriz içerisinde mücadele etmişlerdir.

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilerek küme düşen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Düşen takımlara ve düşme potasındaki takımlara bakın inanılmaz ekonomik kriz içerisinde mücadele etmişlerdir. Ligde kalsaydık diğer takımlar adına çok şey konuşacaktık. Çok üzücü bir durum. Malatya, Kayseri, başkent Ankara'nın burada büyük şanssızlıkları olmuştur." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yaşadıklarının kolay olmadığını ifade etti.

Oynadıkları 90 dakikanın kendilerine, atan ile tutanın iyi olması gerektiğini gösterdiğini anlatan Karaman, "Bugün 3 tane direkten dönen top var ama o kadar net pozisyon ki bunlar, birini içeri atmamız gerekiyor. Yediğimiz gol de barajın arasından geçen bir top." diye konuştu.

Karaman, salgın sürecinde 8 maç oynadıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu 8 maç içerisinde buna benzer maçlar yaşadık. Beşiktaş maçı ikinci yarı başladı penaltı yaptırdık. Sadece kalecimiz 3 tane penaltı yaptırmış, düşünebiliyor musunuz. Bunu söylerken suçlamak için söylemiyorum. Beşiktaş maçının ilk devresinde en az iki net pozisyonumuz var. İçeri galip girmemiz gerekirken mağlup bitirdik. Aynı şekilde Kasımpaşa maçında 1-0 galipken inanılmaz hatalar yapıp golleri yedik. Fenerbahçe maçında 90 dakikada 2-1 galipsin uzatmada 3-2 mağlup bitirdik. Şu var; bazı oyuncu arkadaşlara pandemi döneminde önemli görevler düşüyordu maalesef onlar bu mücadele içerisinde yer almadı. Bizim açımızdan çok önemliydi. Mesela bir kalecimizle 34 maçta oynamışız. Farnolle 34 hafta oynamış, bu kolay değil. Ufuk da feshedip gittikten sonra tamamen yalnız kalmıştır. Formsuz oyuncuları değiştirebiliyorsun ama kalecide böyle bir şansınız olmuyor."

Takımın depremin ardından salgın yaşadığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Yabancı oyuncuların huzursuz olduğu dönemler var ama kulüpler de bir yerden gelir alıyor, gelir alamayınca oyuncuya ödeyemiyor. Bu bizi inanılmaz etkiledi, diğer takımları da etkiledi. Düşen takımlara ve düşme potasındaki takımlara bakın inanılmaz ekonomik kriz içerisinde mücadele etmişlerdir. Ligde kalsaydık diğer takımlar adına çok şey konuşacaktık. Çok üzücü bir durum. Malatya, Kayseri, başkent Ankara'nın burada büyük şanssızlıkları olmuştur. Dolayısıyla inşallah yetkililerin bu pandemi döneminde futbol takımlarının yaşadığı hem ekonomik hem ruhsal...Testler yaptırdık, pozitif çıktığında antrenmanları iptal ediyorsun, oyuncu maça gelmiyor. Bunları küme düştükten sonra dile getirmek biraz farklı bakış açılarından da değerlendirildiğinde olumsuz gözükebilir ama biz mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücedele içerisinde inanılmaz şeyler yaşadık. Dolayısıyla şehre karşı sorumluluğumuz vardı. Biz bu sorumluluk içinde asla bırakmadık. Pandemi sürecinde biz de gelmeyebilirdik. Bir takım şartlar öne sürebilirdik ama bütün zorlukları göz önüne alarak buraya geldik, mücadele ettik ve bu mücedele içerisinde var olduk. Onun için fevkalade üzgünüz ama elimizden bir şey gelmiyor. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde federasyonumuz bu konuyu iyi bir şekilde değerlendirir. Diğer takımlar da düşen takımların empatisini yapar, herkes sonra mutlu sona ulaşır."

Gabriel Margarit: "İlk yılımız ve ligi sekizinci bitirdik"

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ise Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" diyerek, bu kadro ve teknik ekiple gelecek yıl tekrar Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

Kendi takımını ise kutlayan Margarit, şöyle konuştu:

"Bu sezon Süper Lig'de ilk yılımız ve ligi sekizinci bitirdik. Hocamız Marius Sumudica çok güçlü bir takım oluşturdu. Hocamız Süper Lig'e 3-5-2 sistemiyle hiç alışık olmayan bir sistemle giriş yaptı. Biz bu sistemi oynadık çünkü bu sisteme uygun oyuncularımız vardı. Bizim için gerçekten çok büyük başarı. Kulüp malzemecisinden başkanına kadar herkesi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA