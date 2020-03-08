Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig'in 19'uncu haftası oynanması gereken, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
08.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:25
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Süper Lig'in 19'uncu haftası oynanması gereken, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak.
Kaynak: DHA